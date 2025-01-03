Двое пожилых конькобежцев провалились под лед на озере Байкал

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 32 0

Один из мужчин погиб.

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Два человека провалились под лед в проливе Ольхонские Ворота на озере Байкал. Инцидент произошел в 400 метрах от берега. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«62-летнему мужчине помогли выбраться очевидцы, проезжавшие на судне на воздушной подушке. Второй мужчина, к сожалению, утонул», — говорится в сообщении.

Спасатели Байкальского ПСО МЧС России на вездеходе обследовали место трагедии при помощи подводной камеры. Тело 70-летнего мужчины пока не обнаружено. По оценкам специалистов, глубина в месте провала — 40 метров, а толщина льда — всего пять сантиметров.

В МЧС напомнили, что переходить и переезжать акватории можно только по специально организованным ледовым переправам. Нельзя выходить на водоем во время становления льда. Не стоит выходить на лед в сумерки, а также необходимо следовать указаниям запрещающих знаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели водителя внедорожника, провалившегося под лед на озере Байкал.

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