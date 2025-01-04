Гаубица «Мста-С» уничтожила пулеметные точки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как гаубицы «Мста-С» уничтожили пулеметные точки ВСУ
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Под удар попала и живая сила противника.
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» поразили замаскированную бронетехнику, пулеметные точки и пехоту ВСУ в зоне СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Расчеты гаубиц выполняют боевые задачи с самого начала СВО. Поразить позиции неприятеля они способны с расстояния десятков километров, причем даже прямой наводкой без предварительной подготовки.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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