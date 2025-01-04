Российский FPV-дрон нанес удар по бронемашине ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 24 0

Опубликовано видео, как FPV-дрон нанес удар по бронемашине ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Операторы БПЛА ежедневно уничтожают боевую технику украинских боевиков.

Расчету российского БПЛА удалось сорвать проведение ротации украинских боевиков, уничтожив иностранный бронированный автомобиль, используемый ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» ежедневно наносят удары по боевой технике и блиндажам ВСУ в зоне проведения СВО.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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