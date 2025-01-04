Российский FPV-дрон нанес удар по бронемашине ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как FPV-дрон нанес удар по бронемашине ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Операторы БПЛА ежедневно уничтожают боевую технику украинских боевиков.
Расчету российского БПЛА удалось сорвать проведение ротации украинских боевиков, уничтожив иностранный бронированный автомобиль, используемый ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» ежедневно наносят удары по боевой технике и блиндажам ВСУ в зоне проведения СВО.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 4 янв
- Гаубица «Мста-С» уничтожила пулеметные точки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 янв
- Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрывы бомбы в ЛНР подростков
- 3 янв
- Российские снайперы уничтожают живую силу противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 янв
- Российские военные инженеры уничтожают взрывоопасные предметы ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 янв
- «Немедленное прекращение огня»: в Турции рассчитывают на прекращение конфликта на Украине
- 2 янв
- Экипаж танка Т-80БВ нанес удар по укрепленным позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 янв
- Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 янв
- «Ждите нас с победой»: бойцы в зоне СВО поздравили россиян с Новым годом
- 1 янв
- Зенитчики поразили дрон ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 янв
- Расчет РСЗО «Град» уничтожил скопление пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
79%
1.15 106.10
0.15
Нашли ошибку?