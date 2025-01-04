Беспилотник уничтожен в Ленинградской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 37 0

Аппарат заметили в районе Лужской губы Финского залива.

Беспилотник обнаружен в Ленинградской области

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Ленинградской области силами ПВО был обнаружен и сбит БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Дрозденко.

«В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен. Разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении чиновника.

Ранее 5-tv.ru писал, что защитная система «Купол Донбасса» перехватил 72 беспилотника за время новогодних праздников. Удалось избежать теракта со стороны Вооруженных сил Украины в Макеевке — одна из узловых подстанций ДНР могла быть подорвана.

В сторону гражданского объекта инфраструктуры был запущен беспилотник со взрывчатым веществом, вес которого составлял более 15 килограммов. Накладной заряд был уничтожен контролируемым подрывом, а органы управления БПЛА отключены усилиями взрывотехников УФСБ России по ДНР. Отмечается, что среди мирного населения пострадавших нет. Также на допущено ущерба местной инфраструктуре.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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