Кишечная палочка и сальмонелла: в каком полезном продукте содержатся опасные бактерии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

В проростках из семян бобов содержится кишечная палочка и сальмонелла

И кишечная палочка, и сальмонелла: этот полезный овощ кишит бактериями

Фото: www.globallookpress.com/Tom Schneider

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Если не прибегнуть к его термической обработке, то можно получить серьезное отравление.

Пророщенные семена бобов способны навредить организму человека из-за содержания в них опасных бактерий, сообщило издание Daily Mail.

Здоровое питание — это отлично, однако и полезные продукты, включая овощи, могут быть опасны. Например, проростки семян бобов, богатые жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой, способны вызвать серьезное отравление.

Дело в том, что условия, в которых взращивают этот продукт, идеальны для размножения бактерий. Если перед употреблением пренебречь термической обработкой или, по меньшей мере, тщательным мытьем продукта, в ваш организм может попасть кишечная палочка, листерии и сальмонелла.

Очень важно правильно употреблять в пищу проростки бобовых и других растений. В этих случаях можно извлечь из них множество полезных свойств. Например, проращенные семена подсолнечника будут бороться с воспалениями и бактериями. Они также обладают отхаркивающим свойством, снижают холестерин и способствует заживлению ран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, к чему приводит любовь к пельменям и вареникам.

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