«В очередной раз обманули»: экс-жена Сердюкова не отпустила с ним дочь на Бали

Ранее она запретила бывшему мужу знакомить наследницу с Ксенией Бородиной.

Бывшая жена Николая Сердюкова, блогер Алина Акилова, не отпустила с ним общую дочь Николь на Бали. Об этом новый избранник Ксении Бородиной рассказал в социальных сетях.

Николай планировал отдохнуть с наследницей на острове в компании Ксении и ее дочерей, однако реализовать эту идею не удалось из-за обмана Акиловой.

«Меня в очередной раз обманули. Мы планировали этот Новый год отметить вместе на Бали. Но мама Николь сказала, что летит с ней в Тай. В итоге ребенок остался в Москве», — пожаловался Сердюков, отвечая на вопрос подписчика.

К слову, Бородина и Сердюков сняли на Бали огромную виллу на 14 человек, в которой предусмотрено семь спален, три бассейна, тренажерный зал, кинотеатр и многое другое.

Стоит отметить, что экс-супруга Сердюкова и его нынешняя избранница ранее были подругами. Их отношения испортились на фоне романа звезды проекта «Дом-2» и экс-мужа бизнесвумен. Алина Акилова узнала, что Бородина состоит в отношениях с ее бывшим супругом, случайно.

После этого Акилова перестала общаться с Бородиной, а Сердюкову запретила знакомить их общую дочь Николь с телеведущей. Дело в том, что бизнесвумен считает отношения звезды «Дома-2» и экс-мужа несерьезными. Тем не менее Сердюков все равно познакомил дочь с Бородиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина разочаровалась отпуском на Бали.