Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при ударе дрона ВСУ в ДНР

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в результате атаки украинских боевиков в Донецкой народной республике (ДНР).

Машину, в которой находился журналист, атаковал дрон-камикадзе на трассе Донецк-Горловка. Мартемьянов скончался от полученных ранений.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 4 января, дважды обстреляли Горловку кассетными боеприпасами. Как сообщали власти города, в результате атаки были ранены девять человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции.