Умер главный дирижер Русского концертного оркестра Петербурга Владимир Попов

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 39 0

Основатель коллектива скончался на 80-м году жизни.

Умер главный дирижер Русского концертного оркестра Петербурга Владимир Попов

Фото: Telegram/Комитет по культуре Санкт-Петербурга/kult_spb

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Основатель и главный дирижер Русского концертного оркестра в Санкт-Петербурге Владимир Попов скончался в возрасте 79 лет. Соответсвующее объявление появилось в Telegram-канале пресс-службы комитета по культуре Северной столицы.

«Ушел из жизни дирижер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Попов. Основатель… Русского Концертного Оркестра Санкт-Петербурга внес неоценимый вклад в развитие и популяризацию музыки на русских народных инструментах. Под его руководством оркестр стал одним из лучших в стране, исполняя как классические, так и современные произведения», — говорится в заявлении ведомства.

Свой знаменитый на весь мир коллектив Попов основал в 1991 году. До сегодняшнего дня Русский Концертный Оркестр сохраняет свой статус и популярность. К примеру, за период с 2007 по 2014 годы Попов провел свыше 500 концертов.

Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженный артист России Александр Зотов скончался на 69-м году жизни. Причиной смерти актера московского Театра Гоголя стали, предположительно, проблемы с сердцем.

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