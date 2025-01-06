Расчет «Тор-М1» прикрыл наступление сил ВС РФ от атак дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Опубликовано видео, как «Тор-М1» прикрыл наступление ВС РФ от атак дронов ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Точность комплексов позволяет нашим зенитчикам одним боекомплектом поражать до восьми целей.

Военнослужащие расчета ЗРК «Тор-М1» прикрыли наступление мотострелковых и танковых подразделений от беспилотников ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты подразделений ПВО буквально с первого дня спецоперации прикрывают передвижение наземных сил. Точность комплексов позволяет нашим зенитчикам одним боекомплектом поражать до восьми целей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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