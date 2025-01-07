Первый случай: человек умер после заражения птичьим гриппом

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

The Hill: в США от птичьего гриппа впервые скончался человек

Первый случай: человек умер после заражения птичьим гриппом

Фото: www.globallookpress.com

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В Штатах зафиксировано минимум 66 случаев заболевания вирусом H5N1.

В американском штате Луизиана скончался человек, госпитализированный с тяжелой формой птичьего гриппа (H5N1). Об этом пишет газета The Hill.

Мужчина 65 лет заразился вирусом H5N1 после контакта со стаей диких птиц на заднем дворе своего дома. Причем у пациента были и сопутствующие заболевания. В понедельник, 6 января, стало известно о его смерти. Это первый зафиксированный случай смерти от H5N1.

Департамент здравоохранения Луизианы не раскрыл, какое лечение назначалось пациенту в связи с конфиденциальностью этих сведений. При этом ведомство выразило соболезнования родным мужчины. Также отмечается, что передача вируса от человека к человеку не доказана. Сейчас единственной опасностью остается контакт с инфицированным животным.

По меньшей мере 66 случаев заболевания выявлено в США. Все, кроме одного, проходили в легкой форме, с респираторными симптомами или конъюнктивитом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине зафиксирована вспышка метапневмовируса. Пока зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев. На данный момент происхождение метапневмовируса остается неразгаданным, но он активно начал распространяться в Китае.

Опасность этот вирус несет для отдельных категорий людей — в первую очередь для детей. Как объяснял эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев, протекание болезни осложняется затруднением дыхания, бронхиолитом, бронхитом либо пневмонией, что требует госпитализации таких деток.

В группе риска также пожилые люди, у которых ослаблена иммунная система. Часто пациенты заражаются респираторно-синцитиальным вирусом. В таком случае инфекция протекает сложнее.

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