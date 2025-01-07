Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 1,5 млрд рублей

История первого русского богатыря — это путешествие в мир чудес, дружбы и подвигов для всей семьи. Молва о «Богатыре» идет по всей стране. Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург или Москва — в какой бы из городов не заглянул «Финист» — в кинотеатрах полные залы.

«Финист. Первый богатырь» — одна из самых ожидаемых премьер нового года, которая точно понравится не только детям, но и их родителям. Настоящий подарок к новогодним каникулам, в котором собраны юмор, понятный каждому, а еще спецэффекты, максимально погружающие в невероятный мир сказки», — уточнил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

«У нас уже научились снимать кино про русских супергероев. Это комедия, причем не какая-то супердетская, а еще и на взрослого зрителя рассчитанная», — рассказала актриса Екатерина Смирнова.

«Волшебный сценарий, задумка, актеры! Прекрасно! Все было супер! Мне очень понравилось. Фильм просто великолепный!» — дополнили зрители Кристина и Анатолий.

Фильм точно не оставит никого равнодушным — настоящий киноаттракцион, позволяющий испытать всю палитру эмоций.

«Честно говоря, я даже поплакать успела. Обалденный фильм, обалденный вообще», — дополнила зритель Наталья.

На экране — по-настоящему звездный состав. Многие актеры предстанут в необычном для себя амплуа. Юлия Пересильд, например, сыграла Бабу-Ягу. Зрителям раскрывают ее предысторию, ведь когда-то она была молодой и красивой.

«Если из героев, то мне понравилась Баба-Яга! Она какая-то интересная, волшебная! А мне помощник этот чудной, Федя», — рассказали зрители Алексей и Олеся.

«Актеры понравились. Игра актеров прекрасная. Сюжет интересный. В российском кинематографе уже давно такого не было», — дополнили зрители Александр и Алина.

Подвиги Финиста — захватывающие и порой пугающие. Богатыря ждет большое путешествие в мир загадочного Востока, где ему только предстоит узнать, что один в поле не воин.

«Конечно же, он в начале отвергает любую помощь всех, кто ему хочет помочь. Либо готов помочь. И считает только обузой, пятым колесом, потому что он звезда», — уточнил креативный продюсер, автор сценария фильма «Финист. Первый Богатырь» Вячеслав Зуб.

Но путешествие и трудности в компании преданных друзей заставляют Финиста многое понять. В кино зритель видит трансформацию главного героя и сам будто меняется вместе с ним.

«Предавать нельзя остальных. И друзей. Такие небольшие истины», — поделились зрители Наталья и Георгий.

«Дружба, она даже в другом мире все может сделать. Дружба победит», — подчеркнула зритель Мария.

Новый фильм в широкий прокат выпустил дистрибьютор «НМГ Кинопрокат». «Финист. Первый богатырь» — это приквел к популярным «богатырским» фильмам, которые выходят с 2021 года, и у них уже подрастают поколения фанатов.

И вы еще можете успеть прикоснуться к волшебному миру сказки и чудес. Для этого надо всего лишь купить билет в кино и увидеть историю былинного русского супергероя своими глазами.