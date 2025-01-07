Мантуров исполнил мечту 17-летнего Михаила из Волгограда в рамках «Елки желаний»

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

Школьник очень хотел попробовать себя в роли специалиста санитарной авиации.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мечта 17-летнего Михаила Лозянова сбылась в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Ее воплотил в жизнь первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

Школьник очень хотел попробовать себя в роли специалиста санитарной авиации. Мантуров организовал для него экскурсию в офисе Национальной службы санавиации в Санкт-Петербурге. Там Михаилу рассказали о специфике работы, как происходит спасение людей и какие устройства для этого нужны. Юноша также смог полетать на вертолете.

«Столько всего пролетели. Красиво было, интересно», — сказал Михаил.

Он добавил, что летать на вертолете было не страшно, а сам подарок ему понравился.

«Елка желаний»

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях, в частности, мечты детей участников СВО.

В ней участвуют министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотели бы исполнить.

Ранее 5-tv.ru писал, что первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин исполнили мечты детей из республики в рамках «Елки желаний».

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