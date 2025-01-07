«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Вифлеема в честь Рождества

В Telegram-канале и «Роскосмос» опубликован снимок Вифлеема, сделанный со спутника «Ресурс-П». Так госкорпорация поздравила россиян с Рождеством.

В комментарии к снимку указано, что Вифлеем расположен на западном берегу реки Иордан, а его центром является Базилика Рождества Христова — одна из главных христианских святынь.

текст. Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»/roscosmos_gk

«Первый храм над местом рождения Иисуса Христа был основан в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались», — отмечается в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин ранее встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в окружении российских семей, ветеранов спецоперации и волонтеров, с которыми встречался в прошлом году. Глава государства в течение многих лет посещает праздничные рождественские богослужения.

По просьбе главы государства Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих. Президент планирует передать их командующим, выполняющим особо важные задачи в зоне спецоперации. По его мнению, защитникам Родины будет приятно получить в дар эти символы веры. На иконках изображен креститель Руси князь Владимир, который «защищал Отечество с мечом в руках и является символом собирания русских земель».

Ранее 5-tv.ru провел прямую трансляцию торжественной мессы в Храме Христа Спасителя.