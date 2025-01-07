Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 549 0

Трамп признался, что понимает чувства России из-за Украины и НАТО

Трамп назвал ошибкой Байдена переговоры о вступлении Украины в НАТО

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

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Избранный президент США заявил, что понимает требования Москвы о недопустимости вступления Киева в Североатлантический альянс.

Администрация президента США Джо Байдена допустила много ошибок в переговорах о возможном вступлении Украины в НАТО, игнорируя мнение России, которая выступала против. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

«Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине — это фиаско Байдена, в результате которого гибнут люди и разрушаются города.

По словам Трампа, он в курсе готовности президента РФ Владимира Путина к контактам с ним, но считает их неприемлемыми до своей инаугурации. Приблизительную дату, в которую может состояться его общение с российским президентом, Трамп не обозначил. При этом пообещал, что сможет добиться окончания украинского конфликта путем переговоров.

Путин в общении с журналистами после саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заявил, что предложение отсрочить принятие Украины в состав НАТО было выдвинуто Байденом в 2021 году. По словам президента РФ, американский коллега предложил ему это, сославшись на то, что Украина «не готова» стать частью Североатлантического альянса. Лидер США предположил, что на «подготовку» стране необходимо еще минимум 10-15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент* Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности к урегулированию конфликта с Россией, пока НАТО не обеспечит гарантии безопасности на территориях, оставшихся под контролем Киева.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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