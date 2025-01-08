Названа сумма ущерба от ограбления квартиры певицы Юлии Паршуты

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 66 0

Деньги и украшения на 1 млн рублей украли из квартиры певицы Паршуты

Названа сумма ущерба от ограбления квартиры Юлии Паршуты

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Неизвестные проникли в жилище знаменитости во время новогодних праздников.

Неизвестные вынесли из квартиры певицы Юлии Паршуты в Москве деньги и вещи на общую сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как указал собеседник, Паршута отсутствовала в московской квартире в период с 30 декабря по 7 января. За это время неизвестные проникли в жилище звезды и тайно похитили деньги и ювелирные изделия. Прибывшие на место правоохранители нашли отвертку, часть дверей сейфа, следы рук, обуви и материи. Все вещдоки были направлены на экспертизу. 

Сама Юлия порекомендовала людям хранить деньги в сберегательной кассе. В личном блоге звезда прокомментировала ограбление своей квартиры.

«В мое отсутствие в мой дом проникли и вынесли деньги и ценные вещи. Я жива, здорова и нахожусь в безопасности — это хорошая новость. Полиция уже ищет преступников. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!» — написала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Паршута прокомментировала ограбление своей квартиры.

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