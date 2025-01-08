Зеленский хочет баллотироваться на второй срок при одном условии

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 668 0

«Телеграф»: Зеленский принял решение идти на второй срок

Зеленский хочет баллотироваться на второй срок при одном условии

Фото: www.globallookpress.com/© Juliane Sonntag

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Срок его должностных полномочий истек еще 20 мая.

Президент* Украины Владимир Зеленский якобы решил баллотироваться на второй срок на будущих выборах главы государства — при одном условии. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

Уточняется, что условие состоит в том, чтобы свою кандидатуру не выдвигал бывший главкомом ВСУ, посол в Британии Валерий Залужный.

«Зеленский уже принял решение идти на второй президентский срок, хотя публично это пока не подтвердил», — рассказал истчник издания, пожелавший остаться анонимным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне тяжелого положения украинских войск в зоне спецоперации в Верховную раду поступил проект постановления об отставке министра обороны Украины Рустама Умерова.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства, счотя их «несвоевременными» в текущих условиях. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

 

 

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Конец веселья: как быстро вернуться в рабочий режим после новогодних праздников
18:40
Это хайп на трагедии: почему вину Седоковой в смерти Тиммы доказать не смогут
18:19
Зеленский хочет баллотироваться на второй срок при одном условии
18:02
В Приднестровье заявили, что запасов газа хватит только на 24 дня
17:41
Карибы, близкие и нарядное платье: как прошла свадьба Паттинсона и Уотерхаус
17:24
Учат в школе: как изменится ЕГЭ в 2025 году

Сейчас читают

Учат в школе: как изменится ЕГЭ в 2025 году
«Ничего не можем узнать»: туристка из Нальчика пропала в Турции в канун Нового года
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год