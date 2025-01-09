Боевики начали стрельбу в президентском дворце в столице Чада — городе Нджамен

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

На штаб-квартиру президента в столице Чада совершено нападение

Вооруженные люди напали на президентский дворец в столице Чада — городе Нджамена

Фото: Reuters/Israel Matene

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В результате атаки есть погибшие и раненые.

В городе Нджамен, столице Чада, рядом с резиденцией президента Махамата Деби вспыхнула стрельба. Это случилось в среду вечером, сообщил телеканал AFP.

К президентской штаб-квартире направлялись военные колонны. На данный момент власть никак не прокомментировала произошедшее. AFP со ссылкой на источник в службе безопасности сообщил, что вооруженные люди атаковали внутренние помещения резиденции. Ведущие к президентскому дворцу дороги перекрыты, задействована военная техника.

Al Arabiya со ссылкой на источники сообщает, что происходящее — дело рук боевиков «Боко Харам». Есть погибшие и раненые. Президент страны Махамат Идрис Деби был внутри резиденции во время атаки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что правительство Черногории предложило гражданам добровольно сдать нелегальное оружие. Такое решение было принято после того, как первого января 2025 года в Цетине мужчина открыл огонь в кафе.

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