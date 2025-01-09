В результате атаки есть погибшие и раненые.

В городе Нджамен, столице Чада, рядом с резиденцией президента Махамата Деби вспыхнула стрельба. Это случилось в среду вечером, сообщил телеканал AFP.

К президентской штаб-квартире направлялись военные колонны. На данный момент власть никак не прокомментировала произошедшее. AFP со ссылкой на источник в службе безопасности сообщил, что вооруженные люди атаковали внутренние помещения резиденции. Ведущие к президентскому дворцу дороги перекрыты, задействована военная техника.

Al Arabiya со ссылкой на источники сообщает, что происходящее — дело рук боевиков «Боко Харам». Есть погибшие и раненые. Президент страны Махамат Идрис Деби был внутри резиденции во время атаки.

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