«Исчисляется миллиардами»: какой ущерб понесла Германия после подрыва «Северных потоков»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Германия понесла убытки в размере нескольких миллиардов после уничтожения СП

В бундестаге заявили о миллиардных убытках ФРГ от подрыва «Северных потоков»

Фото: © РИА Новости/Командование обороны Дании

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Особенно сильно пострадали частные потребители и промышленные производства.

Германия понесла убытки в размере нескольких миллиардов евро после уничтожения трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», рассказал депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Райнер Ротфус.

«Совокупный ущерб, нанесенный подрывом трех ниток газопроводов и неиспользованием единственной неповрежденной трубы, уже исчисляется миллиардами евро в двузначных цифрах», — сообщил он.

Наибольший ущерб терпят частные потребители и крупные производства. Если власти Германии в ближайшее время не начнут курс в соответствии с интересами граждан страны и компаний, то убытки продолжат расти.

«Последующий ущерб, который может быть причинен в связи с уходом промышленных компаний и демонтажем десятков тысяч километров газовых сетей, будет непредвиденно высоким», — подчеркнул депутат.

Также представитель «Альтернативы для Германии» заявил, что установление виновников подрыва «Северных потоков», а также получение соответствующей компенсации — первостепенные интересы для партии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Германии призвали запустить СП после остановки транзита газа через Украину.

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
5:50
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Алисы
5:40
«Я не возражала бы»: Джонни Депп не помог своей русской девушке с бизнесом
5:18
«Чтобы никуда не обращались»: отравившимся в пермской пекарне предлагали деньги за молчание
4:54
«Исчисляется миллиардами»: какой ущерб понесла Германия после подрыва «Северных потоков»

Сейчас читают

Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
Депутат предложила оформлять банки с детской смесью как пачки сигарет
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год