Спасатели и волонтеры очистили почти 85 километров береговой линии.

Фото, видео: Игорь Онучин/ТАСС; 5-tv.ru

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В Крыму выброс мазута с затонувших в Керченском проливе танкеров обнаружили сразу в 50 местах.

Маслянистые пятна достигли Феодосии, Судака и Евпатории. Спасатели и добровольцы очистили от нефтепродуктов почти 85 километров береговой линии. Но предстоит еще больше.

В населенном пункте Витязево развернули пункт по спасению птиц. Там за жизнь животных борются ветеринары. Уже удалось спасти более 5500 пернатых.

По заявлению местных властей, ситуация с выбросами мазута в Крыму может ухудшиться, а масштабы бедствия сравниться с теми, что сейчас наблюдаются в Краснодарском крае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мазутные пятна от крушения танкеров в Керченском проливе достигли города-курорта Евпатория на западе Крыма. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.

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Выброс мазута в Крыму выявили в 50 местах

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