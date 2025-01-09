Выброс мазута в Крыму выявили в 50 местах

В Крыму выброс мазута с затонувших в Керченском проливе танкеров обнаружили сразу в 50 местах.

Маслянистые пятна достигли Феодосии, Судака и Евпатории. Спасатели и добровольцы очистили от нефтепродуктов почти 85 километров береговой линии. Но предстоит еще больше.

В населенном пункте Витязево развернули пункт по спасению птиц. Там за жизнь животных борются ветеринары. Уже удалось спасти более 5500 пернатых.

По заявлению местных властей, ситуация с выбросами мазута в Крыму может ухудшиться, а масштабы бедствия сравниться с теми, что сейчас наблюдаются в Краснодарском крае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мазутные пятна от крушения танкеров в Керченском проливе достигли города-курорта Евпатория на западе Крыма. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.