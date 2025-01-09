Причинно-следственная связь: насколько алкоголь и табак повышают риск рака

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Онколог Романов: алкоголь и табак провоцируют рак различных внутренних органов

Рак чего могут вызвать алкоголь и табачные изделия

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спиртосодержащие напитки и никотин воздействуют даже на те части тела человека, с которыми не контактируют напрямую.

Алкоголь и табак могут вызвать рак у различных внутренних органов. Об этом изданию aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов.

По словам специалиста, и алкоголь, и табак способствуют развитию многих болезней, в том числе возникновения раковых опухолей. Согласно исследованиям, спиртосодержащие напитки провоцируют развитие 7,5%, а сигареты — 34% злокачественных новообразований.

Алкоголь способствует рака рака слизистой полости рта и глотки, гортани, печени, пищевода, толстой кишки, молочных желез и даже органов эндокринной системы, перечислил врач.

Сигареты же убивают не только того, кто злоупотребляет табачными изделиями, но и, так называемых, пассивных курильщиков, подчеркивает онколог. Эта вредная привычка вызывает рак легких, гортани, слизистой полости рта, пищевода, желудка, яичников, шейки матки, поджелудочной железы, мочевого пузыря, почки, толстой и прямой кишки.

Такая обширная география в анатомическом атласе человеческого тела объясняется большим количеством отравляющих веществ, которые попадают в организм при курении, а после распространяются по разным органам и тканям, пояснил Романов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему курение вызывает у мужчин урологические проблемы.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.29
0.61 105.09
-1.01
Хороший старт года: гороскоп на январь 2025 для всех знаков

Последние новости

21:20
Оверчук рассказал о последствиях для Армении при вступлении в ЕС 
21:09
Причинно-следственная связь: насколько алкоголь и табак повышают риск рака
20:57
Огромный столб дыма: в Курской области загорелась птицефабрика
20:36
Россиянам рассказали о новых мерах соцподдержки в 2025 году
20:19
Самолет из Нижнекамска экстренно сел в Шереметьево после слов пассажира о бомбах
20:08
В Петербурге несколько человек получили травмы от упавших глыб снега и наледи

Сейчас читают

Самолет из Нижнекамска экстренно сел в Шереметьево после слов пассажира о бомбах
Путин оценил работы по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год