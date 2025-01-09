Причинно-следственная связь: насколько алкоголь и табак повышают риск рака

Спиртосодержащие напитки и никотин воздействуют даже на те части тела человека, с которыми не контактируют напрямую.

Алкоголь и табак могут вызвать рак у различных внутренних органов. Об этом изданию aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов.

По словам специалиста, и алкоголь, и табак способствуют развитию многих болезней, в том числе возникновения раковых опухолей. Согласно исследованиям, спиртосодержащие напитки провоцируют развитие 7,5%, а сигареты — 34% злокачественных новообразований.

Алкоголь способствует рака рака слизистой полости рта и глотки, гортани, печени, пищевода, толстой кишки, молочных желез и даже органов эндокринной системы, перечислил врач.

Сигареты же убивают не только того, кто злоупотребляет табачными изделиями, но и, так называемых, пассивных курильщиков, подчеркивает онколог. Эта вредная привычка вызывает рак легких, гортани, слизистой полости рта, пищевода, желудка, яичников, шейки матки, поджелудочной железы, мочевого пузыря, почки, толстой и прямой кишки.

Такая обширная география в анатомическом атласе человеческого тела объясняется большим количеством отравляющих веществ, которые попадают в организм при курении, а после распространяются по разным органам и тканям, пояснил Романов.

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