Остались две трубы: шикарный дом Хантера Байдена сгорел дотла

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 25 0

Дом Хантера Байдена в Малибу сгорел дотла в результате пожара в Лос-Анджелесе

Дом Хантера Байдена в Малибу сгорел дотла в результате пожара в Лос-Анджелесе

Фото: Reuters/Ringo Chiu

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Стоимость недвижимости составляла четыре миллиона долларов.

Дом сына президента США Джо Байдена Хантера в Малибу сгорел дотла в результате пожара в Лос-Анджелесе. Кадрами поделился портал Daily Mail.

На фото можно увидеть, что от роскошного особняка не осталось почти ничего — буквально две дымовые трубя.

Арендованное жилье с тремя спальнями, ваннами и видом на Тихий океан находилось в престижном районе Пасифик-Палисейдс. Его стоимость составляла четыре миллиона долларов. В нем жил наследник президента вместе со своей супругой Мелиссой Коэн.

Ранее президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции, что не уверен в том, что дом его сына сгорел, однако есть такая вероятность.

«То, что происходит, поразительно», — сказал 82-летний президент во время пресс-конференции в Калифорнии.

Кроме того, согласно информации издания, вместе с домом сгорели также картины Хантера, на продажах которых получал большие деньги.

Лесные пожары в Калифорнии

Огонь охватил Лос-Анджелес в ночь на 8 января (днем 7 января по местному времени). Площадь возгорания в Пасифик-Палисейдс перешла отметку в 64,7 квадратных километра. В первые сутки оттуда эвакуировали 30 тысяч людей, а сегодня уже более 130 человек в Итон-Каньоне и Палисейдсе получили приказы о необходимости покинуть свои дома.

Известно о пяти жертвах пожаров, еще сотни человек получили ожоги разной степени тяжести.

Некоторые голливудские звезды и политики уже лишились своих домов. Например, сын актера Тома Хэнкса уже сообщил в социальных сетях, что его отчий дом сгорел дотла. Лишилась своей недвижимости и актриса Пэрис Хилтон. Резиденция вице-президента США Камалы Харрис также попала в зону эвакуации, огонь уже подходит к ней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бену Аффлеку пришлось эвакуироваться из-за пожаров в Лос-Анджелесе.

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