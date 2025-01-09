Остались две трубы: шикарный дом Хантера Байдена сгорел дотла
Дом Хантера Байдена в Малибу сгорел дотла в результате пожара в Лос-Анджелесе
Фото: Reuters/Ringo Chiu
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Стоимость недвижимости составляла четыре миллиона долларов.
Дом сына президента США Джо Байдена Хантера в Малибу сгорел дотла в результате пожара в Лос-Анджелесе. Кадрами поделился портал Daily Mail.
На фото можно увидеть, что от роскошного особняка не осталось почти ничего — буквально две дымовые трубя.
Арендованное жилье с тремя спальнями, ваннами и видом на Тихий океан находилось в престижном районе Пасифик-Палисейдс. Его стоимость составляла четыре миллиона долларов. В нем жил наследник президента вместе со своей супругой Мелиссой Коэн.
Ранее президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции, что не уверен в том, что дом его сына сгорел, однако есть такая вероятность.
«То, что происходит, поразительно», — сказал 82-летний президент во время пресс-конференции в Калифорнии.
Кроме того, согласно информации издания, вместе с домом сгорели также картины Хантера, на продажах которых получал большие деньги.
Лесные пожары в Калифорнии
Огонь охватил Лос-Анджелес в ночь на 8 января (днем 7 января по местному времени). Площадь возгорания в Пасифик-Палисейдс перешла отметку в 64,7 квадратных километра. В первые сутки оттуда эвакуировали 30 тысяч людей, а сегодня уже более 130 человек в Итон-Каньоне и Палисейдсе получили приказы о необходимости покинуть свои дома.
Известно о пяти жертвах пожаров, еще сотни человек получили ожоги разной степени тяжести.
Некоторые голливудские звезды и политики уже лишились своих домов. Например, сын актера Тома Хэнкса уже сообщил в социальных сетях, что его отчий дом сгорел дотла. Лишилась своей недвижимости и актриса Пэрис Хилтон. Резиденция вице-президента США Камалы Харрис также попала в зону эвакуации, огонь уже подходит к ней.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бену Аффлеку пришлось эвакуироваться из-за пожаров в Лос-Анджелесе.
Читайте также
86%
1.15 106.10
0.15
Нашли ошибку?