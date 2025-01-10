В Германии объявили о новом пакете помощи Украине

Почему западные спонсоры все равно продолжают помогать Киеву и приняли решение выделить очередные 500 миллионов? В этом попытался разобраться европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Последний залп уходящей американской администрации. На кого ни посмотришь, в самом же деле «хромые утки» слетелись на авиабазу Рамштайн.

Даже личный помощник Остина — с больной ногой в корсете-бандаже, а сам глава Пентагона еле спускается по трапу — уже год сражается не только с Россией, но с серьезным недугом, раком простаты, а все равно не сдается и рвется в бой. Да только порох в этих вашингтонских пороховницах иссяк настолько, что ни о каких миллиардах для Украины речи больше не идет. Один из самых ничтожных пакетов военной помощи напоследок. Окончательный.

«Сегодня я объявляю о выделении очередного пакета помощи на 500 миллионов долларов. Он включает в себя ракеты для ПВО, боеприпасы, в том числе авиационные бомбы, и другое оборудование для поддержки F-16, стоящих на вооружении у Украины», — заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Еще несколько сотен миллионов подкинет Германия. В условиях правительственного кризиса у немцев тоже ничего, кроме удушающих объятий и похлопываний по плечу, не осталось. На Зеленском лица нет.

25-й, заключительный, «Рамштайн» подводит печальные итоги безуспешного противостояния: Россия неуклонно продвигается, западные поставки даже обещанных вооружений идут с перебоями, ВСУ истощены и настроение украинцев такое же подавленное. А солдаты вовсю дезертируют даже во время учебы у зарубежных инструкторов, самое массовое подтвержденное бегство случилось недавно во Франции.

«Они, как говорится, ушли в самоволку и дезертировали уже во Франции сотнями. И это позор не только для Украины, ей и так, судя по всему, пришел конец. Это позор в первую очередь для Запада», — заявил немецкий политолог Кристоф Херстль.

Под конец срока Байдена сами же американские власти в разговоре с агентством Reuters прямо признают: «Поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams так не смогли переломить ситуацию в пользу Киева».

Большая неопределенность нависла и над самим Рамштайном. Сохранится ли этот формат после возвращения в Белый дом Трампа, который, как известно, является ярым противником столь расточительного международного сотрудничества?

За 10 дней до инаугурации нового американского президента заголовки в немецкой прессе говорят сами за себя: «Гудбай Рамштайн, хэллоу Трамп».

«Я предполагаю, что это последняя встреча Рамштайн, последняя передача оружия и денег», — считает норвежский политолог Глен Дисен.

Генсек НАТО уже начал морально готовить Европу. Украинское бремя обрушится именно на нее, несмотря на исчерпанные военные бюджеты и опустошенные военные склады.

«Речь идет о распределении нагрузки, о том, чтобы в этом участвовали все страны, собравшиеся сегодня», — заявил Марк Рютте.

При этом нужно будет отыскать средства, чтобы удовлетворить еще одно требование Дональда Трампа — повышение взносов до 5%. То есть это увеличение взносов в НАТО почти вдвое. И вероятно, многим покажется куда проще на этом фоне начать совсем другой, мирный процесс.