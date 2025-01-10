Тротил и 95 тысяч патронов: ФСБ задержала незаконных оружейников в 40 регионах РФ

Изъяты пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, ружья, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты и 35 килограммов взрывчатых веществ.

Десятки нелегальных оружейных мастерских, которые работали в 40 регионах страны накрыла ФСБ.

В подпольных мастерских нашли более 300 единиц оружия. Среди них — огнемtты, пулеметы, автоматы, а также почти 95 тысяч патронов к ним. А еще — гранаты, мины и более 35 килограммов пороха и тротил.

В итоге задержаны более ста нелегальных оружейников, которые могут быть причастны к их обороту и сбыту.