В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Трампом

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В Кремле напомнили о готовности Путина к встрече с Трампом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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По словам пресс-секретаря российского лидера, требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог.

В Кремле назвали условия для переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский президент всегда открыт к таким контактам.

Накануне избранный президент США заявил, что встреча с российским лидером уже готовится.

«Требуется обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога. Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог, мы приветствуем это. Конкретики пока по-прежнему никакой нет, исходим из обоюдной готовности к встрече, но по всей видимости после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, уже будут какие-то движения», — уточнил Песков.

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