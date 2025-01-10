Ледовый мюзикл Авербуха «Мама» покажут в Петербурге для детей участников СВО

Волшебная сказка в подарок детям, чьи родители защищают нашу страну на передовой, становится новогодней традицией в Санкт-Петербурге. По инициативе и при поддержке Банка «РОССИЯ» туда привезли знаменитое ледовое шоу Ильи Авербуха. В этом году — это спектакль по сказке «Волк и семеро козлят». Добрая семейная история, где даже волк перевоспитался!

«Я абсолютно счастлив, что огромное количество ребят, которые будут, и семей, это дети тех, кто защищает сейчас нас. И мне кажется, это такое общее единение. И слово „мама“ здесь звучит очень и очень актуально. И хочется отдать как можно больше тепла», — сказал Авербух.

Масштабное шоу — там не только актеры, но и танцоры, фокусники, воздушные гимнасты. В центре внимания — спортсмены-фигуристы, целое созвездие чемпионов — в том числе Оксана Домнина, Максим Шабалин, Евгения Медведева.