По Дону разлился растворитель краски для судов

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

На берегу Дона разлился растворитель лакокрасочных покрытий

Химическая авария произошла в акватории Ростова-на-Дону

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Расследование случившегося взяла на контроль Южная транспортная прокуратура.

По реке Дон разлился растворитель лакокрасочных покрытий, применяемых для окрашивания судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

По словам чиновника, последствия ЧП ликвидируют портовые службы.

Логвиненко отмечает, что вода, используемая для подачи в краны жителей города, расположена по течению вверх, поэтому опасность исключена.

«Работы по ликвидации пятна будут завершены в ближайшее время», — заверил глава адлминистрации.

Эксперты также отмечают, что возможность попадания растворителя в трубы водоснабжения отсутствует.

Работники порта Дона предпринимают шаги для устранения возникшей проблемы. В настоящее время территорию разлива обрабатывают сорбентом, имеющим способность поглощать загрязнения.

Расследование разлива растворителя взяла на контроль Южная транспортная прокуратур

Ранее 5-tv.ru информировал, что в Черное море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

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