По Дону разлился растворитель краски для судов
На берегу Дона разлился растворитель лакокрасочных покрытий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Расследование случившегося взяла на контроль Южная транспортная прокуратура.
По реке Дон разлился растворитель лакокрасочных покрытий, применяемых для окрашивания судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
По словам чиновника, последствия ЧП ликвидируют портовые службы.
Логвиненко отмечает, что вода, используемая для подачи в краны жителей города, расположена по течению вверх, поэтому опасность исключена.
«Работы по ликвидации пятна будут завершены в ближайшее время», — заверил глава адлминистрации.
Эксперты также отмечают, что возможность попадания растворителя в трубы водоснабжения отсутствует.
Работники порта Дона предпринимают шаги для устранения возникшей проблемы. В настоящее время территорию разлива обрабатывают сорбентом, имеющим способность поглощать загрязнения.
Расследование разлива растворителя взяла на контроль Южная транспортная прокуратур
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