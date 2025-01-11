По Дону разлился растворитель краски для судов

Расследование случившегося взяла на контроль Южная транспортная прокуратура.

По реке Дон разлился растворитель лакокрасочных покрытий, применяемых для окрашивания судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

По словам чиновника, последствия ЧП ликвидируют портовые службы.

Логвиненко отмечает, что вода, используемая для подачи в краны жителей города, расположена по течению вверх, поэтому опасность исключена.

«Работы по ликвидации пятна будут завершены в ближайшее время», — заверил глава адлминистрации.

Эксперты также отмечают, что возможность попадания растворителя в трубы водоснабжения отсутствует.

Работники порта Дона предпринимают шаги для устранения возникшей проблемы. В настоящее время территорию разлива обрабатывают сорбентом, имеющим способность поглощать загрязнения.

Расследование разлива растворителя взяла на контроль Южная транспортная прокуратур

Ранее 5-tv.ru информировал, что в Черное море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.