Упал в ледник и пропал без вести: останки альпиниста найдены спустя 57 лет

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Останки пропавшего 57 лет назад альпиниста нашли в расщелине ледника

Останки пропавшего альпиниста найдены спустя 60 лет

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Летом 2024 года один из местных жителей случайно обнаружил человеческие кости на глубине 700 метров.

В провинции Тироль, Австрия, обнаружены останки немецкого альпиниста, который пропал без вести почти 60 лет назад. Тело было идентифицировано по результатам ДНК-анализа, сообщает MK.

Мужчина погиб еще в марте 1967 года, упав в расщелину ледника Вассерфальфернера. Поисковые операции тогда не дали результатов из-за сложных погодных условий.

Летом 2024 года один из местных жителей случайно обнаружил человеческие кости на глубине примерно 700 метров. Экспертиза подтвердила, что обнаруженные фрагменты тела принадлежат 30-летнему немцу из региона Баден-Вюртемберг.

По словам представителя полиции Эрвины Фогеле, таяние ледников в Альпах приводит к тому, что останки альпинистов, пропавших довольно давно, находят все чаще.

В последние годы из-за глобального потепления ледники активно таят, открывая тела туристов и альпинистов, пропавших без вести. В 2023 году в Швейцарии были обнаружены кости нескольких скалолазов, которых разыскивали в 1971 и 1986 годах, а в Перу найдено тело американца, исчезнувшего годом ранее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лед в Арктике может полностью растаять к 2027 году.

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