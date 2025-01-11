Упал в ледник и пропал без вести: останки альпиниста найдены спустя 57 лет

Летом 2024 года один из местных жителей случайно обнаружил человеческие кости на глубине 700 метров.

В провинции Тироль, Австрия, обнаружены останки немецкого альпиниста, который пропал без вести почти 60 лет назад. Тело было идентифицировано по результатам ДНК-анализа, сообщает MK.

Мужчина погиб еще в марте 1967 года, упав в расщелину ледника Вассерфальфернера. Поисковые операции тогда не дали результатов из-за сложных погодных условий.

Летом 2024 года один из местных жителей случайно обнаружил человеческие кости на глубине примерно 700 метров. Экспертиза подтвердила, что обнаруженные фрагменты тела принадлежат 30-летнему немцу из региона Баден-Вюртемберг.

По словам представителя полиции Эрвины Фогеле, таяние ледников в Альпах приводит к тому, что останки альпинистов, пропавших довольно давно, находят все чаще.

В последние годы из-за глобального потепления ледники активно таят, открывая тела туристов и альпинистов, пропавших без вести. В 2023 году в Швейцарии были обнаружены кости нескольких скалолазов, которых разыскивали в 1971 и 1986 годах, а в Перу найдено тело американца, исчезнувшего годом ранее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лед в Арктике может полностью растаять к 2027 году.