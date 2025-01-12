«Сильно давили на нас»: Цукерберг отменил цензуру на платформах Meta*

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Цукерберг отменил цензуру на платформах Meta*

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев; 5-tv.ru

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Предприниматель признался, что администрация Байдена вынуждала его удалять неугодную информацию.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом повлечет за собой тектонические сдвиги. Смотрите, какие волны уже пошли по информационной поверхности: Марк Цукерберг, глава корпорации, признанной у нас экстремистской, покаялся, прозрел. Представляете, оказывается, в его соцсетях стало слишком много цензуры. Но он не виноват: все из-за коронавируса и администрации Джо Байдена.

«Во время пандемии администрация продвигала программу по вакцинации, и они требовали цензурировать каждого кто выступал против нее. Они очень сильно давили на нас, чтобы мы убрали посты, которые были, честно говоря, правдой. Это были люди из администрации Байдена. Я не принимал непосредственного участия в этих разговорах. Мы внедрили систему, но она каким-то образом отклонилась от изначальной задумки. Некоторые люди, чья работа заключалась в проверке фактов в конкретной медицинской отрасли, вдруг сосредоточились на разборе политических аспектов, они просто немного сместились в этом направлении», — сказал предприниматель Марк Цукерберг.

Это, по словам Цукерберга, конечно, плохо, но он готов все исправить прямо сейчас.

Теперь на его площадках можно спорить о гендерах и о мигрантах. Теперь трансгендеров** можно называть «оно». Гомосексуалистов** можно называть «психически больными», можно шутить про женщин, расистов и гомофобию**.

Это говорит тот же человек, который последние четыре года, не моргнув глазом, пускал под нож отдельные посты, аккаунты и целые сообщества в соцсетях, если они не удовлетворяли его либеральным требованиям. Ловкость Цукерберга, с которой он переобувается в воздухе, не может не восхищать. А что будет через четыре года, когда Трамп уйдет из Белого дома? Гаечки обратно закрутит либеральные?

Все это подрывает доверие к социальным сетям. Это не мы, пользователи определяем контент, хотя нас миллиарды, — это владельцы определяют, что можно писать, а что нет. Сейчас нет проблем узнать что-то, сейчас проблема — как узнать правду. Оттого, как отмечают эксперты, укрепляется доверие к проверенным источникам информации, прежде всего эфирному телевидению.

* — Meta признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

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