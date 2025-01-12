Во Владивостоке обрушился потолок в школьном бассейне

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

По факту происшествия прокуратура проводит проверку.

Фото, видео: Telegram/Официальный телеграмм-канал прокуратуры Приморья/prosecutor_pk; 5-tv.ru

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В помещении бассейна школы № 72 Владивостока произошло обрушение потолка и элементов фасада. В связи с инцидентом прокуратура Советского района города организовала проверку. Для координации деятельности правоохранителей и специальных служб на место выехал глава ведомства Максим Муравьев.

Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края, помещение школьного бассейна было введено в эксплуатацию в 1987 году. Авария произошла утром 12 января. Обошлось без пострадавших. В заявлении отмечается, что на момент ЧП на рассмотрении в суде уже находился административный иск прокурора Советского района к администрации Владивостока о признании бездействия руководства учебного заведения.

Подчеркивается, что нарушения, выявленные по итогам технического обследования, не были устранены своевременно. Сейчас территория школы оцеплена и находится под охраной. Установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ликвидация последствий поставлены на контроль.

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