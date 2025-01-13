Названа дата следующей короткой рабочей недели в России

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 39 0

РИА Новости: следующая короткая рабочая неделя будет в России в конце апреля

Названа дата следующей короткой рабочей недели в России

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Она продлится всего три дня.

Следующая короткая рабочая неделя будет в России в конце апреля, сообщила РИА Новости руководитель по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«В конце апреля россиян ждет короткая рабочая неделя. Она продлится с 28 по 30 апреля», — сказала Санина.

Она также отметила, что 1 мая — это выходной день, который посвящен празднику Труда. А 2 мая станет выходным днем за счет переноса выходного с 4 января (субботы) в соответствии с постановлением правительства РФ.

Кроме того, Юлия Санина подчеркнула, что рабочий день 30 апреля будет сокращенным.

А вот новогодние праздники уже позади, и россияне постепенно возвращаются к обычной жизни после долгого отдыха. Способы у всех разные — от бодрящей гимнастики до волшебных таблеток. Чего только не предлагают специалисты из Интернета! Как не нарваться на мошенников — читайте в нашем материале.

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