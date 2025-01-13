На Западе хотят разработать план казни главы киевского режима.

Президент* Украины Владимир Зеленский должен быть в тюрьме до тех пор, пока не будет разработан план его смертной казни. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Зеленскому место в тюрьме, по крайней мере до тех пор, пока мы не разработаем план казни этого человека, потому что он преступник в самом худшем смысле этого слова», — сказал он.

Так Макгрегор прокомментировал интервью Зеленского журналисту, ученому и блогеру Лексу Фридману. В нем глава киевского режима неоднократно бранился, когда говорил про отказ Запада ввести санкции в отношении РФ перед началом спецоперации.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина будет согласна на остановку огня, если Запад ей поставит оружия для отражения будущих нападений.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине из-за остановки транзита газа. Братислава продолжит давить на Киев, чтобы там возобновили подачу «голубого топлива» из России.