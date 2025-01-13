Киев предпринял попытку атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока»

Боевики киевского режима попытались сорвать поставку российского газа в Европу. Как сегодня сообщили в Минобороны, ВСУ направили девять ударных беспилотников на компрессорную станцию в Краснодарском крае. Это один из ключевых объектов, который обеспечивает подачу топлива по «Турецкому потоку».

Атака была отражена российскими военными — все дроны сбиты. Пострадавших и существенного повреждения инфраструктуры после падения обломков нет. На работе трубопровода инцидент не сказался.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что атака дронов ВСУ сорвана в Запорожской области. Росгвардейцы применили стрелковое оружие и средства РЭБ, угроза была нейтрализована мобильными огневыми группами. Также по сообщению Росгвардии, вблизи Запорожской атомной электростанции российские саперы обезвредили неразорвавшийся кассетный заряд американского производства, представлявший серьезную опасность.