Киев предпринял попытку атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока»

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В Краснодарском крае российские военные сбили девять вражеских дронов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Боевики киевского режима попытались сорвать поставку российского газа в Европу. Как сегодня сообщили в Минобороны, ВСУ направили девять ударных беспилотников на компрессорную станцию в Краснодарском крае. Это один из ключевых объектов, который обеспечивает подачу топлива по «Турецкому потоку».

Атака была отражена российскими военными — все дроны сбиты. Пострадавших и существенного повреждения инфраструктуры после падения обломков нет. На работе трубопровода инцидент не сказался.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что атака дронов ВСУ сорвана в Запорожской области. Росгвардейцы применили стрелковое оружие и средства РЭБ, угроза была нейтрализована мобильными огневыми группами. Также по сообщению Росгвардии, вблизи Запорожской атомной электростанции российские саперы обезвредили неразорвавшийся кассетный заряд американского производства, представлявший серьезную опасность.

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