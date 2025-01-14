Две пенсионерки испортили могилу Дарвина

В Лондоне экоактивисты разрисовали краской из баллончика могилу ученого Чарльза Дарвина. На надгробной плите появилась надпись: «Полтора градуса — это смерть». Оставив ее, две пожилые британки не потрудились объяснить полиции, что они хотели.

Однако позже на сайте движения появилась информация, что абсурдная акция связана с протестом против глобального потепления.

По данным активистов, средняя глобальная температура превысила доиндустриальный уровень — на 1,5 градуса. Ну а автор эволюционной теории Дарвин якобы должен был перевернуться в могиле из-за этого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экоактивисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи в Лувре. К счастью, легендарная Джоконда не пострадала, так как находилась за стеклом.