Секреты молодости: как Кудрявцевой удается выглядеть на 35 лет

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 33 0

Пластический хирург Оконская: Кудрявцева не стареет благодаря косметологии

«Ничего радикального не делала»: как Лере Кудрявцевой удается в 53 года выглядет

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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С каждым годом знаменитость лишь хорошеет.

Телеведущая Лера Кудрявцева в свои 53 года выглядит на 35 лет благодаря блестящей работе косметолога. О секретах молодости звезды рассказала изданию «Страсти» пластический хирург Юлия Оконская.

Врач отметила, что за последние годы у Кудрявцевой стал более четкий овал лица, исчезли темные круги под глазами, нос стал ровнее и разгладились носогубные складки.

«Косметолог Леры мог скорректировать подглазничные, скуло-щечные борозды и носогубные складки филлером на основе гиалуроновой кислоты — благодаря этому разгладилось лицо и ушел уставший вид. По-видимому, в основание и кончик носа была введена гиалуроновая кислота, за счет чего профиль стал более аристократичным», — рассказала хирург.

При этом Оконская подчеркнула, что у телеведущей от природы хорошие внешние данные: неплохо развит лицевой скелет, поддерживающий мягкие ткани, а кожа — с достаточным количеством эластина и коллагена.

Специалист уверена, что звезда также прибегает к аппаратной косметологии. Скорее всего, для поддержания упругости кожи она прибегала к микроигольчатому RF-лифтингу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сына Кудрявцевой увезли на машине скорой помощи 31 декабря.

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