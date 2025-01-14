Секреты молодости: как Кудрявцевой удается выглядеть на 35 лет
Пластический хирург Оконская: Кудрявцева не стареет благодаря косметологии
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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С каждым годом знаменитость лишь хорошеет.
Телеведущая Лера Кудрявцева в свои 53 года выглядит на 35 лет благодаря блестящей работе косметолога. О секретах молодости звезды рассказала изданию «Страсти» пластический хирург Юлия Оконская.
Врач отметила, что за последние годы у Кудрявцевой стал более четкий овал лица, исчезли темные круги под глазами, нос стал ровнее и разгладились носогубные складки.
«Косметолог Леры мог скорректировать подглазничные, скуло-щечные борозды и носогубные складки филлером на основе гиалуроновой кислоты — благодаря этому разгладилось лицо и ушел уставший вид. По-видимому, в основание и кончик носа была введена гиалуроновая кислота, за счет чего профиль стал более аристократичным», — рассказала хирург.
При этом Оконская подчеркнула, что у телеведущей от природы хорошие внешние данные: неплохо развит лицевой скелет, поддерживающий мягкие ткани, а кожа — с достаточным количеством эластина и коллагена.
Специалист уверена, что звезда также прибегает к аппаратной косметологии. Скорее всего, для поддержания упругости кожи она прибегала к микроигольчатому RF-лифтингу.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что сына Кудрявцевой увезли на машине скорой помощи 31 декабря.
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