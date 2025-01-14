«Была рождена для сцены»: Игорь Верник почтил память Евгении Добровольской

Актриса умерла после продолжительной борьбы с онкологией.

Актер Игорь Верник почтил память ушедшей из жизни народной артистки РФ Евгении Добровольской на церемонии прощания в МХТ имени Чехова. Кадры с церемонии публикует 5-tv.ru.

«Женя очень любила эту сцену. И, вообще, она рождена была для сцены, для того чтобы быть актрисой. Она стала актрисой, о которой заговорили, как только она появилась. Все студенты, все педагоги знали, что у нее большой выдающийся дар», — отметил ее коллега.

Верник назвал артистку очень сильной и в то же время очень нежной женщиной, которой повезло играть потрясающие роли.

«Она сразу стала заметной, с ней хотели и мечтали работать. В нее влюблялись бесконечно, от нее невозможно было оторвать глаз. Она работала с выдающимися актерами, которые сразу признавали в ней своего художника», — подчеркнул народный артист РФ.

Евгения Добровольская скончалась 10 января через две недели после своего 60-летия. Актриса продолжительное время боролась с онкологией.

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. С самого детства проявляла интерес к сценическому искусству и решила посвятить жизнь театру. В 1987 году окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени М. Горького. Затем служила в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и «Современнике-2». С 1991 — и до конца своих дней — была актрисой в МХТ имени А. П. Чехова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Константин Хабенский простился с Добровольской.