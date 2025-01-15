Не вызывает доверия. Как вычислить недобросовестного автодилера

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 19 0

Адвокат Власова поделилась тем, как распознать недобросовестного продавца авто.

Не вызывает доверия. Как вычислить недобросовестного автодилера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Отсутствие официального сайта — один из поводов насторожиться.

Ряд признаков недобросовестного продавца или поставщика автомобилей выделила вице-президент Международного союза адвокатов Ольга Власова. Эксперт поделилась с Lenta.ru, что основательный выбор транспортного средства желательно начинать с рассмотрения отзывов. Многие клиенты, по ее мнению, забывают про этот важный и при этом простой способ проверить подлинность дилера.

Однако следует помнить, что на сайте продавца оценки могут быть оставлены ботами, поэтому стоит тщательно просматривать комментарии покупателей, которые уже взаимодействовали с поставщиками.

«Особое внимание уделите экс-партнерам данного автодилера: были ли обманы, несоблюдение договоров и так далее», — советует эксперт.

Адвокат Власова также предлагает нанять независимого оценщика, который поможет предметно разобраться в вопросе. Реакция продавца на такое решение может оказаться негативной, что поставит под вопрос состояние машины и репутацию автодилера.

На просьбу показать документы на машину дилер может тянуть время, что также является негативным признаком. Задуматься, по словам эксперта, можно и при навязчивой саморекламе. К тому же можно убедиться в наличии официального сайта, что подтвердит устойчивость дилера на авторынке.

Обещание поставок напрямую с заводов должно вызвать сомнения у покупателей. Автосалоны могут предлагать доставить автомобили по особым «коридорам», избежав контрсанкций. Такая схема, со слов Ольги Власовой, должна стать поводом для проверки на возможное мошенничество.

Ранее 5-tv.ru информировал о том, что россияне стали жертвами автодилеров-мошенников.

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