Счетная палата РФ вернула почти 94 миллиарда рублей в бюджет в 2024 году

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Показатель сопоставим с суммой, которую ведомство вернуло за последние восемь лет.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Почти 94 миллиарда рублей Счетная палата РФ вернула в бюджет государства в 2024 году. Об этом заявил председатель ведомства Борис Ковальчук на расширенном заседании, приуроченном к 30-летию со дня образования Счетной палаты.

«В отчетном 2024 году Счетная палата добилась своего рекордного показателя: мы вернули в казну почти 94 миллиарда рублей», — сказал он.

Ковальчук уточнил, что достигнутый показатель сопоставим с суммой, которую Счетная палата вернула за последние восемь лет. Общий экономический эффект от этой работы превысил 130 миллиардов рублей.

По данным главы ведомства, всего с 1995 года Счетная палата провела свыше 12 тысяч мероприятий и вернула в казну более 250 миллиардов рублей.

В ноябре Ковальчук заявил, что сохранение ключевой ставки на высоком уровне ограничивает инвестиционные возможности бизнеса и приводит к росту расходов федерального бюджета, в том числе на обслуживание госдолга и субсидирование процентных ставок по льготным кредитам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Счетной палаты Ковальчук назвал отличительными чертами бюджета России на ближайшие три года финансирование новых нацпроектов, изменение налоговой нагрузки и формирование общего объема расходов строго в рамках бюджетного правила.

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