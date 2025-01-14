Режет на себе волосы: в Салехарде воспитательница затравила маленькую девочку

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 25 0

В Салехарде воспитательница детского сада публично затравила маленькую девочку

Режет на себе волосы: в Салехарде воспитательница затравила маленькую девочку

Фото: 5-tv.ru

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Работников сада также заметили за употреблением спиртных напитков.

В детском саду города Салехарда воспитательница унизила одну из маленьких девочек, публично назвав ее некрасивой по сравнению с другими детьми. Об этом со ссылкой на родителей пострадавшей пишет издание URA.RU.

Случай произошел в детском саду «Росинка». Воспитательница группы «Солнышко», недовольная внешним видом девочки по имени Ева, решила публично отчитать ее за это, заявив при остальных детях:

«Все дети пришли красивые, а ты, Ева, нет!» - сказала она при остальных детях.

Как рассказала мама девочки, после этого случая ее дочь замкнулась в себе и постоянно говорит родителям о том, что она некрасивая. Более того, Ева начала самостоятельно состригать на себе волосы, пытаясь понравиться окружающим после услышанных оскорблений.

Помимо прочего, когда женщина 13 января пришла забирать дочку домой во время тихого часа, она обнаружила, что воспитатели уединились вдалеке от детей и употребляли спиртные напитки, оставив малышей без присмотра.

В мэрии Салехарда заявили, что по данному факту уже начата служебная проверка.

«Всесторонне разберемся в ситуации. Встретимся и с педагогами, и с сотрудниками учреждения, и с родителями. Конечно, педагогическая ситуация требует более глубокой проработки, а вот спиртное в детском учреждении — очевидно, из ряда вон и снисхождения здесь не будет», — сообщил исполняющий обязанности департамента образования Салехарда Василий Зеленов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два ребенка получили ожоги из-за неосторожного запуска петард на Камчатке.

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