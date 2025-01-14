«Дабы казна не разворовывалась»: Счетной палате России 30 лет

Счетная палата по итогам прошлого года вернула в казну рекордные 94 миллиарда рублей. Об этом сегодня рассказал глава контрольного ведомства, которое отмечает 30-летие со дня основания. Для сравнения: сумма пополнения госбюджета в 2023-м была в три с половиной раза меньше.

Значительно повысить эффективность работы удалось, в том числе, благодаря искусственному интеллекту. Подробности рассказывает обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Эти люди редко появляются перед камерами, но именно благодаря аудиторам бюджет России на контроле. За все время выявлено нарушений почти на 16 триллионов рублей. Эта сумма сопоставима с годовыми бюджетами сразу нескольких десятков регионов.

«Мы анализируем обширные массивы данных, извлекая из них необходимую информацию. Стремимся работать не с последствиями выявляемых нарушений и их недостатков, а с их причинами, делая акцент на системных проблемах», — подчеркнул Борис Ковальчук.

Что важно, ведомство применяет в работе самые актуальные ноу-хау. Например, искусственный интеллект, цифровые платформы. Это позволяет ускорить работу инспектора. Это далеко не единственный индикатор, но об эффективности можно судить по деньгам, которые вернули в бюджет.

«Более 250 млрд было возвращено в казну. Важнейшим для нас показателем является экономический эффект, связанный именно с возвратом денежных средств в бюджеты всех уровней. В 2022 году мы обеспечили к возврату 8,8 млрд рублей, в 2023 году — 26 млрд рублей и в отчетном 2024 году Счетная палата добилась своего рекордного показателя: мы вернули в казну почти 94 млрд рублей», — отметил Борис Ковальчук.

И что важно, с каждым годом возвратов все больше. Значит, деньги работают, чтобы нам жилось лучше.

«В этой связи я хотел бы поблагодарить всех коллег за эту работу. Для сравнения, возвраты 2024 года сопоставимы со всеми возвратами, которые наше ведомство осуществило за последние восемь лет», — указал Борис Ковальчук.

Понятно, что Счетная палата работает в связке с другими ведомствами: вызовов перед страной много, планов тоже. В этом году стартовали новые 19 нацпроектов.

«Мы рассчитываем, конечно, вы уже об этом сказали во вступительном слове, о том, что именно Счетная палата позволит нам эффективно реализовывать эти национальные проекты, позволит нам грамотно и ритмично управлять государственными финансами», — отметил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин.

Цель одна: развитие страны, благополучие граждан. И очень много зависит как раз от аудиторов: их требовательности, внимательности.

«Счетная палата все больше превращается в инструмент не просто государственного и парламентского контроля, а в инструмент гражданского, если хотите, народного контроля», — отметил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Счетная палата провела более 12 тысяч мероприятий. Это проверки, аудиты. Самое главное, ведомство не только вскрывает нарушения, но и дает советы: что с этим делать.

«Одним из важнейших результатов реализации стратегии стало появление такого инструмента, как рекомендации Счетной палаты. С 2019 года объектам аудита было направлено свыше 3,5 тысячи рекомендаций. Более 2 тысяч из которых уже выполнено. Это, в свою очередь, способствовало улучшению ситуации во многих сферах государственного управления и жизни наших граждан», — отметил Борис Ковальчук.

Счетной палате 30 лет, но еще в середине XVII века был образован приказ Счетных дел с формулировкой «Дабы казна государева не разворовывалась». Сейчас задача ведомства — сделать так, чтобы каждый бюджетный рубль приносил пользу стране.