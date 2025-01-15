Не все в ФРГ считают целесообразным дарить Зеленскому три миллиарда евро.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус приехал в Киев к президенту* Украины Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить, что Германия пока не выделит стране денег. Речь идет об обещанном пакете помощи на три миллиарда евро.

Отказ Писториус объяснил тем, что скоро в Германии выборы и пока им не до Украины. При этом Берлин все же выделил ограниченный пакет военной помощи, в котором среди других видов вооружений выделяются разведывательные беспилотники.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти