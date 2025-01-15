Путин указал на вклад СК в борьбу с преступлениями в Донбассе и Новороссии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Ведомство отмечает 14 лет со дня образования в качестве самостоятельного государственного органа.

Путин отметил вклад СК в обеспечение правопорядка в Донбассе и Новороссии

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Президент России Владимир Путин указал на вклад сотрудников Следственного комитета (СК) в борьбу с преступлениями в Донбассе и Новороссии. Пользуясь случаем, лидер страны поздравил ведомство с 14-летием со дня образования в качестве самостоятельного государственного органа. Текст опубликовало ведомство на своем сайте.

«Поздравляю вас с Днем образования Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного государственного органа. Вы находитесь на переднем крае борьбы с криминалом и коррупцией, защищаете права и свободы граждан России, твердо отстаиваете интересы государства», — подчеркнул Путин. Текст поздравления опубликован на сайте СК РФ.

Следственный комитет — важное звено отечественной правоохранительной системы. Во время проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса сотрудники СК занимаются расследованием преступлений неонацистов против мирного населения.

«Убежден, что вы и впредь будете беречь и развивать лучшие традиции ветеранов следственных органов, достойно выполнять свой служебный долг», — добавил президент.

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