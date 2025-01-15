До 275 миллиардов долларов вырос ущерб от пожаров в Калифорнии

В Калифорнии почти в два раза вырос ущерб, нанесенный штату лесными пожарами. Точных данных пока нет. Но по предварительным оценкам, стихия разрушила имущество — на 275 миллиардов долларов. Природное бедствие может стать самым масштабным в современной истории США.

А пока спасатели борются с новыми очагами, история постепенно переходит в политическое русло. Руководство Калифорнии обвинили в вопиющей некомпетентности, и требуют его отставки. А в обществе растет недоумение из-за назначенных Байденом социальных выплат. Ведь на фоне многомиллиардных траншей для Украины пострадавшие жители получат всего 770 долларов. Тему продолжит корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Пожар в Калифорнии разгорается с новой силой из-за сухой и ветреной погоды, которая может привести к еще более разрушительным последствиям и жертвам. Огонь, который уничтожил сотни роскошных особняков кинозвезд, вплотную приблизился к поместью Камалы Харрис. Площадь, объятая пламенем, уже превышает 163 квадратных километра. Масштаб бедствия американцы сравнивают с размерами небольшого государства Лихтенштейн в Центральной Европе.

«На многие километры вокруг ничего не осталось. Это выглядит как Хиросима. Целый город просто стерт с лица земли. Я имею в виду Пасифик-Палисейдс, его не существует. И вероятно, не будет существовать в ближайшие пять-шесть лет. Я не знаю, как его восстановят после этого», — поделился актер, телеведущий, писатель Джей Лено.

Ущерб от масштабных пожаров уже достиг 275 миллиардов долларов, и это не предел. Такой природной катастрофы в Штатах еще не было.

Мэр Лос-Анжелеса Карен Басс, которая во время пожаров уехала в Африку, на своем брифинге уже всерьез размышляет о восстановлении некогда элитного района Калифорнии. Однако контролировать работу строителей, видимо, будет не она. Жители требуют немедленной отставки чиновницы и даже создали петицию. Именно с подачи Басс урезали бюджет на 110 миллионов долларов и сократили сотрудников. Власти теперь вынуждены привлекать к тушению заключенных и волонтеров.

«Мы привозим вещи, еду, буррито. У нас есть ведра, средства гигиены, одежда, есть ящики с водой, батарейками, бензином — всем, что нужно», — рассказал волонтер.

Известный американский эколог Майкл Шелленбергер в интервью Такеру Карлсону сделал полный расклад ситуации с пожарами. По мнению эксперта, в первые дни бедствия необходимо было мобилизовать Национальную гвардию и запросить помощь в соседних штатах, а что касается ЧП, то в них виновата не только погода. Причиной огненной катастрофы могли стать тысячи бездомных, для Америки это тоже серьезная проблема.

«Половина всех пожаров, которые тушит пожарная служба Лос-Анджелеса, происходят из-за бездомных. И так уже много лет. Среди них немало людей с зависимостями, они обожают разводить костры», — заявил эколог, журналист Майкл Шелленбергер.

Впрочем, сами жители Калифорнии называют и другие причины — в частности, безрассудная помощь Украине. В американских соцсетях стал вирусным старый новостной сюжет из Лос-Анджелеса. Тогда пожарная служба города торжественно отправила на Украину целый транспортный самолет своего оборудования.

В интернете сейчас также множатся мемы с Джо Байденом, который отправлял Киеву многомиллионные транши, а пострадавшим в калифорнийских пожарах сегодня распорядился выплатить по 770 долларов. До зоны бедствия он, к слову, так и не доехал.

Средства предоставят для покупки товаров первой необходимости, в том числе воды, молочной смеси, бензина и лекарств по рецепту

Жители Пасифик-Палисейдс, а среди них были и не самые богатые люди, теперь вынуждены искать новое жилье. Цены в соседней Санта-Монике взлетели в разы, например в объявлении об аренде дома, которое «Известия» нашли в интернете. Еще в прошлом году сумма была 12 тысяч долларов, а сейчас — 28. Получается, проблемы у пострадавших от стихии только начинаются.