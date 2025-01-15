Миллион и «путевка» за границу: раскрыты подробности контртеррористической операции ФСБ

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Миллион долларов за сдачу Горловки предлагали ГУР Украины российским военным

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС; 5-tv.ru

ГУР Украины пыталось подкупить российских военнослужащих.

Миллион долларов за сдачу позиций в Горловке. Такую сумму предлагало нашим бойцам Главное управление разведки Украины. О попытке подкупа стало известно сотрудникам ФСБ. Спецслужба сорвала планы, а полученный аванс был направлен на материально-техническое оснащение наших войск. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь знает все детали.

Один миллион долларов, новые паспорта и помощь в выезде в любую страну мира — именно это украинская разведка была готова предложить российским военным за то, чтобы беспрепятственно войти в Горловку под Донецком.

«На контакт с сотрудником украинской военной разведки вывели офицера ВС РФ, подчиненные которого якобы непосредственно обороняли нужный участок фронта», — рассказали в ФСБ.

Российская контрразведка о планах ГУР Украины знала еще на подготовительном этапе операции. Все дальнейшее общение проходило точно по сценарию, разработанному в ФСБ. На Украине в успех поверили и начали планировать детали.

«Делать мне имитацию в двух сторонах на броне. Только так, чтобы не пострадали ни мои пацаны, ни ваши. Грамотно так спланировать. Допустим, одну колонну развернете, а вторая зайдет», — сказал сотрудник разведки Украины.

Чтобы доказать серьезность своих намерений, ГУР Украины передало российскому офицеру 100 тысяч долларов наличными в качестве аванса. Этот момент попал на видео.

Занять нужные позиции силой украинские войска не смогли, хотя не раз пытались. Видимо, других вариантов, кроме как подкуп, у них просто не осталось, а результат показать было нужно.

Терриконы под Горловкой — это господствующие высоты, а шахта имени Гагарина и ртутный комбинат — об оставлении этих позиций говорила украинская разведка — в случае захвата они открывали бы идеальный плацдарм для полномасштабного наступления под Донецком.

«В случае, если противник бы выбил нас с наших позиций, они бы с легкостью подтянули свои резервы, закрепились. Для того чтобы выбить их обратно, нам бы потребовалось очень много времени и сил», — рассказал офицер ВС РФ.

Когда деньги были переданы, в ГУР посчитали, что можно переходить к реализации плана. Опубликована часть переписки российского военного с украинской разведкой. Старт был запланирован на утро одного из дней.

«Противник без какой-либо артиллерийской подготовки силами спецподразделений при поддержке бронемашин выдвинулся на те позиции, которые ранее были со мной оговорены. Естественно, все их передвижения мы фиксировали», — рассказал офицер ВС РФ.

Причем еще в момент сосредоточения. И к началу выдвижения бойцов ВСУ и ГУР российские военные уже знали точное количество участников операции, их машины, возможности и пути отхода — и могли выбирать удобный момент для нанесения удара.

«Они, естественно, ничего не поняли. Накаты продолжались еще пару раз. Понеся очень большие потери, они просто были вынуждены отступить, и все», — рассказал офицер ВС РФ.

Конечно, в случае успеха выплачивать оставшиеся 900 тысяч долларов ГУР Украины бы не стало. Наоборот, на одного из российских офицеров у них появился бы отличный компромат и рычаг давления. В итоге полученные 100 тысяч пошли на закупку дополнительного оборудования для российских военных.

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