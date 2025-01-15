Брать или не брать? Стоит ли партнеру присутствовать на родах

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 16 0

Юрист Молодцова: партнер на родах обезопасит женщину от грубости врачей

Брать или не брать? Стоит ли партнеру присутствовать на родах

Фото: 5-tv.ru

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Медицинский персонал больницы обязан объяснять манипуляцуии, которые проводит и просить на них согласие.

Наличие партнера на родах обезопасит женщину от хамства и безразличия врачей. Об этом юрист Ассоциации профессиональных доул Мария Молодцова рассказала URA.RU

Мария Молодцова поделилась, что нередки случаи, когда женщина, оставшись одна в беспомощном положении с медиками, сталкивается с психологическим, а порой и физическим насилием.

«При муже, маме, подруге, доуле вряд ли женщину обзовут дурой, нахамят, стукнут ее по щеке или что-то совсем неправильное будут делать», — сообщила юрист.

Специалист подчеркнула, что наличие свидетеля помогает документировать факты грубого обращения, криков или морального давления со стороны медицинского персонала, что значительно упрощает процесс доказательства в случае конфликта. Если же роженица оказывается одна, то любую жалобу легко списать на неправильное восприятие из-за гормонов и тяжелого физического состояния. И пострадавшей будет крайне сложно, почти невозможно доказать, что она говорит истину.

Мария Молодцова отметила, что за последние годы значительно улучшилось качество общения между врачами и роженицами. Медицинские работники стали более терпеливыми и выдержанными, а также стараются использовать более доступный и понятный язык. Это положительно сказывается на восприятии родового процесса женщинами и способствует созданию комфортной атмосферы в родильном отделении.

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