Пять правил: как продлить жизнь ковру

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

Газета.ру: прямые лучи солнца могут испортить цвет ковра

Эксперт поделилась лайфхаками, как продлить жизнь ковру

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эксперт поделилась основными рекомендациями по уходу за этим напольным покрытием.

Чтобы сохранить ковер в целости и сохранности, нужно беречь его от лучей солнца. Рекомендациями по его уходу поделилась менеджер по продукту Madame Coco Рада Нерадова в беседе с изданием Газета.ру.

Первое правило — пылесосить ковер хотя бы раз в неделю, так как пыль и грязь разрушают ворс.

«Чем чаще вы пылесосите, тем дольше ваш ковер останется ярким и мягким», — говорит эксперт.

Специалист отмечает, что пылесосить стоит по направлению ворса, так как таким образом вы сможете сохранить его структуру.

Второе правило — сразу удалять все пятна на ковре. Лучше всего промокнуть грязное место мягкой тканью или бумажным полотенцем.

Третье правило — ковер нужно беречь от солнца, так как прямые лучи способствуют выцветанию ворса. Если ковер находится в комнате на солнечной стороне, то стоит обзавестись шторами.

Четвертое правило — доверьте чистку профессионалам.

«Домашний уход не заменит профессиональную чистку», — утверждает эксперт.

Лучше проводить глубокую чистку примерно один-два раза в год.

Пятое правило — уменьшить нагрузку.

Например, в комнате, где проходит много людей, лучше всего положить защитные дорожки или коврики небольшого размера. Кроме того, следует использовать специальные спреи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о простых советах по правильному уходу за полостью рта.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.81
-0.63 106.10
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:49
Бросил мать с младенцем, не моет руки 10 лет: что известно о кандидате в шефы Пентагона Хегсете
2:32
От автопрома до станкостроения: как развивается промышленное сотрудничество РФ и Белоруссии
2:16
Пять правил: как продлить жизнь ковру
1:59
Россиянам рассказали, как увеличить доход с помощью ИИ
1:40
Госдума приняла в первом чтении проект о «периоде охлаждения» по кредитам
1:24
Детская бессонница: как решить проблемы со сном у малышей и подростков

Сейчас читают

Любовь (к деньгам) зла. Украина готова угробить Европу за доллары США
«Будто в заложниках»: застрявшая на судне в Антарктиде россиянка рассказала о неисправном корабле
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год