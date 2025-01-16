Пять правил: как продлить жизнь ковру

Эксперт поделилась основными рекомендациями по уходу за этим напольным покрытием.

Чтобы сохранить ковер в целости и сохранности, нужно беречь его от лучей солнца. Рекомендациями по его уходу поделилась менеджер по продукту Madame Coco Рада Нерадова в беседе с изданием Газета.ру.

Первое правило — пылесосить ковер хотя бы раз в неделю, так как пыль и грязь разрушают ворс.

«Чем чаще вы пылесосите, тем дольше ваш ковер останется ярким и мягким», — говорит эксперт.

Специалист отмечает, что пылесосить стоит по направлению ворса, так как таким образом вы сможете сохранить его структуру.

Второе правило — сразу удалять все пятна на ковре. Лучше всего промокнуть грязное место мягкой тканью или бумажным полотенцем.

Третье правило — ковер нужно беречь от солнца, так как прямые лучи способствуют выцветанию ворса. Если ковер находится в комнате на солнечной стороне, то стоит обзавестись шторами.

Четвертое правило — доверьте чистку профессионалам.

«Домашний уход не заменит профессиональную чистку», — утверждает эксперт.

Лучше проводить глубокую чистку примерно один-два раза в год.

Пятое правило — уменьшить нагрузку.

Например, в комнате, где проходит много людей, лучше всего положить защитные дорожки или коврики небольшого размера. Кроме того, следует использовать специальные спреи.

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