Госдума приняла в первом чтении проект о «периоде охлаждения» по кредитам

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Госдума приняла в первом чтении проект о периоде охлаждения по потребкредитам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Это мера поможет защитить от финансовых мошенников, которые обманным способом заставляют граждан брать огромные суммы.

 

Госдума приняла в  первом чтении законопроект о введении обязательного «периода охлаждения» при выдаче потребительских кредитов. Так называется временное окно между оформлением займа и непосредственным получением денег.

К примеру, если речь идет о сумме от 50 до 200 тысяч рублей, то перерыв составит четыре часа. Если клиент банка запросил больше, средства он сможет получить только через два дня.

Мера в первую очередь призвана защитить от финансовых мошенников, которые обманным способом заставляют граждан брать огромные суммы — еще и под залог недвижимости — а затем оставляют ни с чем. 

Ранее, писал 5-tv.ru, в Центробанке прокомментировали слухи о заморозке вкладов россиян.

 

 

 

 

 

 

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