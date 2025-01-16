Похожую на жену Зеленского женщину заметили на горнолыжном курорте в Швейцарии

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 18 0

Экс-нардеп Мосийчук: жена Зеленского отдыхает на горнолыжном курорте в Швейцарии

Отдыхает на горнолыжном курорте или сидит рядом с мужем? Куда пропала Елена Зеленская

Фото: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley

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В Киеве уже опровергают отъезд первой леди страны, однако распространитель этой информации обещает предоставить больше сведений, вплоть до номеров, где она остановилась.

Предположительно жену президента* Украины Владимира Зеленского — Елену — заметили на горнолыжном курорте в Швейцарии. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук** в своем Telegram-канале.

«Первая леди в Санкт-Мориц отдыхать прилетала», — написал он, сопроводив свою заметку видео, на котором запечатлена похожая на первую леди Украины женщина в составе группы из нескольких человек. Они садятся в премиальное авто и уезжают в неизвестном направлении со взлетно-посадочной полосы.

В Киеве, в свою очередь, опровергли, что Елена Зеленская отдыхает на горнолыжном курорте, сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Однако Мосийчук, по всей видимости, решил докопаться до истины — он пообещал опубликовать сведения о том, в каком именно отеле остановилась жена Зеленского.

«Расскажу об отеле и номере, где самые величественные остановились», — написал бывший украинский депутат.

Напомним, на Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация с начала российской спецоперации по защите Донбасса.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

** — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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