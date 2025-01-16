Хвалил себя 15 минут: о чем говорил Байден в своей прощальной речи

Президент США в последний раз обратился к нации.

15 минут — именно столько потребовалось Джо Байдену, чтобы подвести итоги своего президентского срока. Сегодня он в последний раз обратился к нации из Овального кабинета. Наибольшие свои заслуги самый непопулярный за всю историю США президент связывает с Украиной и НАТО. А единственное, что его волнует перед уходом — то, что власть теперь переходит в руки олигархов. Так он намекнул на новую администрацию Трампа.

О том, как Байден прощался с американцами — в репортаже корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

Прощальную речь Байдена можно было разбирать на цитаты. Но, вероятно, не так, как ему бы хотелось. Вот яркий пример…

«За последние четыре года наша демократия оставалась сильной. Я каждый день держал свое обещание быть президентом для всех американцев!» — сказал президент США.

29 октября прошлого года это обещание, очевидно, не действовало.

«Единственный мусор, который я вижу, это сторонники Трампа», — говорил тогда Байден.

Впрочем, «мусорная» половина Америки на выборах победила — для Байдена и демократов это означает подведение итогов. Уходящий президент перечисляет достижения.

«Мы смогли укрепить НАТО. Украина по-прежнему остается свободной!» — отметил Байден.

Но и здесь реальность не сходится с ожиданиями. Экономики стран-членов НАТО США подорвали — санкциями против России. В украинский же проект Вашингтон при Байдене вложил больше 100 миллиардов долларов. Трезвую оценку этим «инвестициям» на слушаниях в Сенате дал вероятный будущий госсекретарь США.

«Разрушения, которые переживает Украина, невероятны. Потребуется целое поколение, чтобы восстановить ее. Миллионы украинцев больше не живут на Украине», — подчеркивал Марко Рубио, кандидат на пост Госсекретаря США.

О внешней политике Байден говорил скупо и впроброс. Записал в свой послужной список «победу в конкурентной борьбе с Китаем». Важнее то, о чем сказано не было. Например, о провальном выводе войск из Афганистана.

«Война в Афганистане и то, как проходил вывод войск, были определенно катастрофой. Очевидно, что все могло бы пройти намного лучше», — обратился к президенту с критикой один из жителей штата Массачусетс по имени Шон.

Тогда в Афганистане погибли 13 американских солдат, было потеряно техники на сотни миллионов долларов. Байден предпочитает бравировать другими цифрами. Для американцев он создал 17 миллионов новых рабочих мест, не договаривая — рекордная инфляция в 21% за четыре года съела все их накопления. А семь миллионов мигрантов сделали жизнь куда менее безопасной.

«Я действительно разочарован ситуацией на нашей границе. У меня есть родные, которые живут в Техасе, вдоль границы, и их штат разрушен из-за мигрантов», — говорит Мейсон Мэддокс, житель штата Вирджиния.

Миграционный кризис Байден, вообще, не упомянул. Гораздо больше его беспокоит «угроза демократии», исходящая от техно-гигантов, вставших на сторону Трампа.

«В США зарождается олигархия, которая буквально угрожает нашей демократии», — обратил внимание президент США.

Байден, очевидно, имел в виду Илона Маска. Впрочем, в очередной раз забыл добавить — разрешенная олигархия существует, ее даже поощряет американское правительство. Сыну Джорджа Сороса без пяти минут бывший президент награду вручал лично совсем недавно.

И все же американской публике Байден едва ли запомнится как противоречивый или двуличный президент. Вспоминать будут, скорей, его падения с трапа, рекордное время в отпуске, вечные оговорки в прямом эфире, ставшие мемами.

«Америка — это нация, которую можно описать одним словом — … (неразборчивая речь. — Прим. ред.) " — говорил когда-то Байден.

Пожалуй, главный итог: за четыре года президентства Байден так и не смог убедить страну и мир в том, что хозяин Белого дома на самом деле он. Ключевые решения принимались как бы «за кулисами» — той самой неизбираемой бюрократией, покончить с которой обещает Трамп.

Наглядное доказательство — «тихий переворот» в Белом доме, когда партия Байдена фактически отстранила его от выборов. Сам Джо, очевидно, считает, что он Трампу бы не проиграл. Но в прощальной речи и об этом не сказал ни слова.