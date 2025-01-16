Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов

Печально известная «королева марафонов» Елена Блиновская во время судебного заседания полностью признала свою вину в неуплате налогов. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Также блогер полностью признает, что легализовала неправомерно полученные доходы. Подтверждает она и фактические обстоятельства, при которых одна из фирм под ее контролем выдавала займы.

На вопрос о том, как так получилось, что продажа марафонов осуществлялась при помощи нескольких юридических лиц, она ответила, что не интересовалась этим.

«Я этим не интересовалась, если бы я знала, чем это закончилось я была бы более внимательной. Если бы я знала, чем это может обернуться, я бы естественно поступила бы иначе. С первого дня я начинала гасить недоимку. Но многие люди, отвечающие за проверку, говорили, что все хорошо», — рассказала Блиновская.

Она выразила надежду, что средств от продажи имущества хватит на оплату налогов. Она также упомянула, что ее супруг Алексей в 2018 году передал все функции Лилии Орленко, которая тогда была куратором нашумевшего «Марафона желаний». А в 2017 году в ее преступной деятельности начала принимать участие бухгалтер Наталья Авдентова.

Елена утверждает, что сама никому не предлагала учреждать компании, не принимала участия в открытии юридических лиц и не знала о том, что кто-то принуждает людей создавать их. Иначе она бы уволила своих сотрудников за это.

Всю финансовую часть, по словам Блиновской, вел друг мужа Денис Проворов. Поэтому она не знает, как распределялись финансы.

«Королева марафонов» не может опровергнуть то, что подписывала документы, связанные с процедурами лицензионных соглашений. Ведь ей часто приносили подобные бумаги на подпись.

Кроме того, обвиняемая не опровергла, что подписывала договоры и документы, связанные с процедурами лицензионных соглашений — ей часто приносили на подпись подобные бумаги.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что с Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам.