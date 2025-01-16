Патрушев призвал обеспечить эффективное управление сырьевой базой

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел совещание, на котором обсуждалась система управления фондом недр.

Представители профильных министерств и ведомств представили доклады о ключевых аспектах управления отраслью. В частности, были рассмотрены вопросы администрирования лицензий и стимулирования выполнения недропользователями своих обязательств.

«Минерально-сырьевую базу нашей страны составляют почти 240 видов полезных ископаемых. Их запасы сосредоточены более чем в 40 тысячах месторождений. Кроме того, добыча сырья формирует порядка 40% доходов консолидированного бюджета. С учетом таких масштабов, безусловно, государственная политика должна обеспечивать эффективное управление сырьевой базой», — сказал Дмитрий Патрушев.

В последнее время в закон «О недрах» были внесены изменения. В частности, была введена цифровая лицензия, усовершенствована система мониторинга, а также увеличены платежи при превышении сроков геологоразведки.

Особое внимание на совещании было уделено работе с «спящими» лицензиями. В период с 2022 по 2024 год было досрочно прекращено около 900 лицензий.

По итогам совещания вице-премьер дал поручение провести аудит ранее выданных лицензий, а также актуализировать систему мониторинга для выявления нарушений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев высказался о судьбе Украины в 2025 году.